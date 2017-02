Johnny Depp complètement fauché ? De folles dépenses mises en lumière...

Voilà qui expliquerait pourquoi l'acteur américain cherchait à gagner du temps dans son divorce avec Amber Heard et vendait ses propriétés les unes après les autres. En effet, Johnny Depp serait complètement fauché.

Ces quinze dernières années, la star aurait dépensé en moyenne 2 millions de dollars par mois, selon The Management Group (TMG), une société qui fut en charge de ses finances jusqu'en 2016. Un train de vie que l'acteur de 53 ans ne pouvait pourtant pas se permettre, malgré quelques beaux contrats et des succès au box-office (on pense à Pirates des Caraïbes ou encore Alice au pays des merveilles). Sauf que voilà, Johnny "Dette" est actuellement ruiné. Ses créanciers ont même déposé une plainte mardi 31 janvier 2017, pour un remboursement en souffrance.

Des dépenses incroyables

"Durant dix-sept ans, The Management Group a fait tout son possible pour protéger l'acteur de lui-même, a expliqué Michael Kump, l'avocat du groupe, à l'AFP. En fait, quand la banque de Depp lui a demandé le remboursement d'un prêt de plusieurs millions de dollars et qu'il n'avait pas les fonds nécessaires, la société lui a prêté cet argent pour qu'il puisse éviter une humiliante crise financière." Dans les dépenses ciblées, quelque 75 millions de dollars pour acheter 14 maisons, dont un château en France qu'il avait mis en vente l'année dernière. Depp posséderait également plusieurs résidences à Los Angeles dont un loft en plein centre, une ferme avec des chevaux dans le Kentucky, son île privée aux Bahamas ainsi qu'un yacht de 18 millions de dollars (qui a été racheté par J.K. Rowling). Enfin, il aurait mis la main sur 45 voitures de luxe en l'espace de seize ans.

Un train de vie sur lequel TMG fait la lumière sans vergogne. Selon la société, Depp déboursait quelque 700 000 dollars dans du bon vin, des déplacements en jet privé et se servait de cet argent pour payer une quarantaine de personnes à son service. Ici ou là, en bon passionné qu'il est, il dilapidait son argent dans de nombreuses pièces d'art. TMG croit savoir que Johnny Depp possède 200 toiles ou encore 70 guitares de collection. Autre dépense incroyable, il a "payé plus de 3 millions de dollars pour faire tirer d'un canon, spécialement construit pour l'occasion, les cendres de l'excentrique auteur Hunter Thompson [décédé en 2005, NDLR] au-dessus d'Aspen, dans le Colorado", selon le document de justice.

Johnny Dette doit de l'argent

TMG a bien tenté de prévenir l'acteur pour qu'il stoppe ses dépenses. En vain. On apprend également que l'ex de Vanessa Paradis s'est séparé de la société l'an dernier. Si d'un côté, TMG dit que Johnny Depp lui doit 4,2 millions de dollars et qu'elle a dû lancer une procédure pour récupérer son dû en saisissant notamment une propriété de l'acteur, ce dernier, de son côté, a lui aussi déposé une plainte contre TMG, réclamant 25 millions de dollars pour avoir mal géré ses finances, engageant des prêts sans son accord et le conduisant à la faillite. "La seule raison pour laquelle M. Depp a déposé plainte était pour perturber les efforts en cours de TMG afin d'être remboursé du prêt accordé pour le sauver", a précisé l'entreprise à l'AFP.