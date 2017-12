Johnny Depp critiqué : J.K. Rowling prend sa défense, Amber Heard fulmine

J.K. Rowling prend la défense de Johnny Depp. Dans un communiqué publié jeudi 7 décembre 2017 sur son site internet, la romancière britannique, célèbre auteur de l'univers d'Harry Potter, a défendu le choix de l'acteur pour le second volet des Animaux fantastiques, dont la sortie est prévue au mois de novembre 2018.

Dans le film adapté du roman du même nom (dont l'action se déroule soixante-cinq ans avant le début de l'histoire d'Harry Potter), le comédien de 54 ans interprète le rôle de Grindelwald, principal antagoniste. Mais certains fans ne comprennent pas pourquoi Johnny Depp n'a pas été évincé du projet malgré les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet en 2016, réclamant qu'il soit remplacé par un autre acteur.

Des "préoccupations légitimes"

Pour rappel, l'ex-épouse du papa de Lily-Rose (18 ans) et Jack (15 ans), Amber Heard, avait affirmé qu'il avait levé la main sur elle durant les quinze mois qu'ont duré leur mariage. Au terme d'une longue procédure, l'actrice de 31 ans avait fini par retirer sa plainte après que le couple fut parvenu à trouver un accord à l'amiable. Johnny Depp avait notamment accepté de lui signer un chèque de 7 millions de dollars, une somme qu'elle avait promis de reverser à des oeuvres de charité.

C'est ainsi que J.K. Rowling a pris la parole pour répondre "aux préoccupations légitimes" des fans sur son choix et celui des studios Warner Bros de maintenir Johnny Depp dans son rôle. Elle a donc expliqué que le metteur en scène David Yates et elle-même avaient envisagé de désigner un autre acteur après l'écho de la controverse mais qu'ils avaient finalement décidé de respecter les termes du divorce. "Les accords mis en place pour protéger la vie privée de deux personnes, qui ont toutes deux exprimé le désir de poursuivre leur vie, doivent être respectés. Sur la base de ce que nous savons des circonstances, les producteurs et moi n'avons non seulement pas de problème avec le casting d'origine mais sommes aussi sincèrement heureux d'avoir Johnny pour incarner un personnage central des films", a déclaré J.K. Rowling.

Citer des lignes en dehors leur contexte n'est pas juste

Une justification qui n'a pas apaisé les fans, nombreux à exprimer leur désaccord sur Twitter. Des mécontentements qui ont d'ailleurs fini par attirer l'attention d'Amber Heard. Sur Instagram, celle qui sera prochainement à l'affiche d'Aquaman n'a pas caché sa colère, profitant de l'occasion pour reposter le communiqué qu'elle avait diffusé lorsque le divorce avait été finalisé en août 2016. "Pour info, c'était notre déclaration commune dans son intégralité. Choisir certaines lignes et les citer en dehors de leur contexte n'est pas juste. À toutes les femmes, continuez à vous battre et restez fortes", a-t-elle écrit.

"Notre relation était intense et passionnée, parfois explosive, mais elle était toujours basée sur l'amour. Aucun de nous n'a fait de fausses accusations pour des gains financiers. Il n'a jamais été dans notre intention de blesser l'autre physiquement ou émotionnellement. Amber souhaite le meilleur pour Johnny à l'avenir et fera don de sa compensation financière à une oeuvre de charité", lisait-on dans le communiqué.