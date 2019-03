Johnny Depp en France : La surprise qu'il a faite à sa fille Lily-Rose aux César

Comme tout papa, Johnny Depp veut être présent pour ses enfants, quand ils vont mal comme dans les moments de bonheur. Il n'aurait ainsi pour rien au monde raté le grand soir de sa fille aînée, Lily-Rose Depp, ce 22 février 2019. Nommée pour la seconde fois en tant que meilleur espoir, cette année pour sa prestation dans L'Homme fidèle de Louis Garrel, la jeune fille de 19 ans était l'une des stars de la 91e cérémonie des César. D'après les informations de Closer, son père lui a fait la surprise de venir à Paris pour partager avec elle cette soirée pas comme les autres.

Le magazine raconte ainsi que l'acteur de 55 ans est arrivé le vendredi 22 février à 13h à Paris en toute discrétion. Son vol était en provenance de Belgrade puisque c'est en Serbie qu'il tourne son prochain film, Minamata. Dans ce long métrage d'Andrew Levitas, il incarne le photographe de guerre W. Eugene Smith qui se rend au Japon pour témoigner des effets dévastateurs du mercure dans les villes côtières. À 20h30, Johnny Depp se présente à la salle Pleyel où se sont déroulés les César : "Il est monté directement au deuxième étage pour passer aussi inaperçu que possible. Et il a fait appeler Lily-Rose, qui est aussitôt venue le rejoindre. Là, ils sont restés vingt minutes ensemble avant que la cérémonie commence. Johnny lui a dit : 'Si, ce soir, tu as le prix, je t'attends...'"

Malheureusement pour le père et sa fille, le trophée du meilleur espoir féminin – annoncé très tôt dans la soirée – a été remis à Kenza Fortas pour sa performance dans Shéhérazade. Comme en 2017 où elle était nommée pour La Danseuse, la victoire lui a échappé mais elle a pu compter sur les mots de son père, via un SMS : "Pas grave... Je t'aime." Le lendemain matin, Johnny Depp a repris les chemins du tournage, heureux d'avoir pu voir son enfant chérie. L'ex de Vanessa Paradis n'a pas peur de faire des kilomètres pour passer des moments de qualité avec ses enfants (l'ancien couple a également un fils de 16 ans et demi, Jack).

Une chose est sûre, Johnny et Lily-Rose ont fait preuve d'une immense discrétion pour pouvoir profiter de ce moment particulier. Préserver leur vie privée est une priorité et le visage de la maison Chanel y est habitué depuis sa naissance. "C'est vrai que j'ai grandi avec la conscience de devoir garder une vie privée, pour qu'elle reste à peu près normale !", confiait-elle dans le magazine Jalouse de février 2019.

