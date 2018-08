Johnny Depp en pleine série noire : Nouvelle claque pour l'acteur

Nouveau dur pour Johnny Depp, qui cumule les déboires et peine à retrouver un second souffle. Selon les informations rapportées par Variety le 6 août 2018, l'acteur de 55 ans doit aujourd'hui faire face à l'annulation de la sortie de son prochain film, City of Lies.

Réalisé par Brad Furman (La Défense Lincoln), le thriller devait débarquer dans les salles obscures le 7 septembre prochain aux Etats-Unis et mettait en vedette le comédien dans la peau d'un policier qui enquête sur l'assassinat du rappeur Notorious B.I.G., survenu au milieu des années 1990. Johnny Depp y donnait la réplique à Forest Whitaker. A un mois de la sortie, le distributeur Global Road Entertainment a finalement annoncé que City of Lies ne verrait pas le jour. Aucune date alternative n'a été avancée, laissant entendre que le long métrage finirait à la trappe.

Le mois dernier, Johnny Depp a été traîné en justice par un régisseur ayant travaillé sur le tournage, Greg Brooks. Celui-ci l'accuse d'avoir fait preuve de violence verbale avant d'en venir aux mains, le frappant supposément au visage à deux reprises. Il affirme également qu'il a été licencié lorsqu'il a refusé de poursuivre la star hollywoodienne en justice, citant dans sa plainte le réalisateur et d'autres producteurs. Une sacrée casserole qui s'ajoute à une longue liste de problèmes pour Johnny Depp...

Depuis sa rupture avec Amber Heard en mai 2016, et les accusations de violences conjugales qui ont fait suite (celles-ci ont été retirées et un accord à 7 millions de dollars a été passé), Johnny Depp fait face à de nombreux problèmes financiers et juridiques, tous liés à des litiges avec d'anciens collaborateurs. En juin dernier, le papa de Lily-Rose (19 ans) et Jack (16 ans) avait évoqué sa descente aux enfers dans un entretien avec Rolling Stone. "J'étais au plus bas, bien plus que j'aurais pu l'imaginer. (...) J'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait pour mériter cela. J'ai essayé d'être gentil avec tout le monde, d'aider tout le monde, d'être sincère... la vérité est plus importante pour moi. Et tout cela arrive encore", s'était-il lamenté.