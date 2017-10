Johnny Depp, entre masturbation et orgies : Méconnaissable pour Marilyn Manson

Il avait promis un jour de revenir au trash qui avait fait sa célébrité et tant jaser dans les années 1990. À 48 ans, Marilyn Manson est de retour, et en pleine forme. Le 6 octobre, la star du rock gothique américain a sorti son 10e opus, Heaven Upside Down. Un album plus nerveux et incisif que les précédents et qui marque le retour de Manson à un style plus transgressif.

Pour l'illustrer, Brian Hugh Warner de son véritable nom a habillé son nouveau single SAY10 (qui se prononce "Satan", à qui Manson voue un culte jouissif et provocateur) d'un clip pervers et trash à souhait réalisé par Bill Yukich (qui avait travaillé pour Beyoncé, Britney Spears ou Calvin Harris par le passé). En guest, Marilyn Manson s'est offert les services de son meilleur ami Johnny Depp. L'acteur américain apparaît totalement méconnaissable sous un maquillage défait, entouré de femmes nues, pour rejouer à leur manière le mythe biblique et violent d'Abel et Caïn, les fils d'Adam et d'Eve. Entre orgies et séquences de masturbation explicites mises en opposition avec la Bible, les deux frangins de coeur s'en donnent à coeur-joie, avant que Manson l'antéchrist superstar ne s'offre une sorte d'éjaculation sanguinolente en toute fin de clip. Vous êtes prévenus.

À noter que l'artiste controversé seront en tournée en France, avec deux concerts, le 27 novembre à l'AccorHotels Arena (Paris) et le 1er décembre au Zénith de Nancy.