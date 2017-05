Johnny Depp et Orlando Bloom, pirates au top à Disneyland Paris

Après une grande avant-première mondiale au Disney de Shanghai, l'équipe de Pirates des Caraïbes 5 a posé ses valises à Paris. Rendez-vous était donné au parc Disneyland Paris le 14 mai, pour la grande première européenne de ce cinquième opus, La Vengeance de Salazar. Pour cet événement, inscrit dans le 25e anniversaire du plus grand parc d'attractions d'Europe, les stars du film avaient répondu présent, y compris l'incontournable visage de Jack Sparrow, Johnny Depp. Au top et en pleine forme, l'acteur hollywoodien a suscité un engouement sans égal en arrivant devant le château de la Belle au Bois Dormant où étaient massés plusieurs centaines de fans et de curieux.

Sous le soleil, Disneyland Paris avait mis les petits plats dans les grands avec un char sur lequel étaient montés des pirates fantômes flippants. Quelques minutes après cette mise en bouche, l'équipe du film emmenée par son producteur Jerry Bruckheimer et les réalisateurs Joachim Ronning et Espen Sandberg a débarqué sur le plateau spécialement installé pour l'occasion. Les jeunes nouveaux venus Kaya Scodelario et Brenton Thwaites étaient de la partie, tout comme l'incontournable Geoffrey Rush (Barbosa), le nouveau vilain Javier Bardem, le revenant Orlando Bloom et bien sûr Johnny Depp, qui a fait grimper les décibels.

Tous les invités ont chacun répondu à une question devant le public, avant d'aller parler aux journalistes venus des quatre coins de l'Europe et bien évidemment de partager quelques instants de complicité avec leurs fans. L'équipe a également participé à une projection du film en Imax, devant un parterre de privilégiés.