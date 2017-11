Johnny Depp et Penélope Cruz ultraglamour face au décolleté XXL de Kelly Brook

Avec une telle distribution, l'avant-première mondiale de la nouvelle adaptation du Crime de l'Orient-Express (dans nos salles le 13 décembre) ne pouvait être qu'un défilé de stars. C'est à Londres, et plus précisément au Royal Albert Hall, que cet événement s'est tenu hier, jeudi 2 novembre. Sur le tapis rouge, toute l'équipe de ce polar adapté de l'oeuvre d'Agathe Christie s'est retrouvée autour du réalisateur Kenneth Branagh, qui incarne également le célèbre Hercule Poirot.

Sous le feu des projecteurs, le très attendu Johnny Depp. Avec une petite moustache, les cheveux coupés, l'acteur américain est apparu soigné et visiblement en très bonne forme, lui qui traverse pourtant une période tourmentée avec divers soucis financiers et tracas judiciaires. À ses côtés, une lumineuse et toujours sublime Penélope Cruz, elle qui croise à nouveau le chemin de Depp après le 4e opus de la franchise Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Michelle Pfeiffer, qui a déjà brillé dans Mother! début septembre était également de la partie, juvénile au possible.

La jeune Daisy Ridley (Star Wars : Le Réveil de la Force), Willem Dafoe, Dame Judi Dench, Leslie Odom Jr (qui était avec sa femme Nicolette), Olivia Colman (Broadchurch), Lucy Boynton (Sing Street), Derek Jacobi (Gladiator) ou encore Josh Gad (La Belle et la Bête) étaient aussi de la partie.

Du côté des invités, les flashs ont aussi beaucoup crépité, et notamment pour Kelly Brook. Habituée des tapis rouges, la divine Britannique était au bras de son fiancé Jérémy Parisi, mais c'est avec son décolleté XXL et bien difficile à contenir qu'elle a aimanté les regards. Et puisqu'il est question de poitrine, comme souvent lors des premières londoniennes, une vedette locale s'est distinguée par une petite wardrobe malfunction : Camilla Kerslake (une chanteuse protégée de Gary Barlow) s'est battue contre sa robe légère laissant entrevoir un peu trop de chair à son goût.