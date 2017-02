Johnny Depp fauché ? Son projet immobilier complètement fou

Exclusif - Johnny Depp sur le tournage du film Labyrinthe à Los Angeles. Johnny Depp a été choisi pour jouer le rôle de Russell Poole dans le prochain film de Brad Furman, Labyrinthe, révèle le site The Hollywood Reporter. Cet enquêteur de police basé à Los Angeles, décédé en 2015, avait travaillé sur le meurtre de Notorious B.I.G., et avait avancé la théorie de l'implication du producteur Suge Knight (soupçonné également d’être impliqué dans la mort d’Eazy-E par le fils de ce dernier) et de l’officier David Mack, un policier qu’il accusait de corruption, dans la mort du rappeur. Le 17 janvier 2017.