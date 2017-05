Johnny Depp ingérable, ses disputes avec Amber, l'alcool... Des langues se délient

Johnny Depp qui rend visite à des enfants malades, qui donne le biberon à un bébé chauve-souris, qui s'invite dans l'attraction Pirates des Caraïbes en Californie... ça, c'est le bon côté de la star hollywoodienne. Mais, il y a un autre beaucoup moins glamour et tenu secret... jusqu'à ce que le très sérieux The Hollywood Reporter balance tout.

Il se mettait beaucoup en colère

Dans un long récit croisant les témoignages, le Hollywood Reporter dépeint le comportement parfois ingérable de l'acteur sur le tournage de Pirates des Caraïbes 5. Sous l'emprise de l'alcool, souvent en retard quand il ne se disputait pas avec Amber Heard (c'était un an avant leur médiatisé divorce), le comédien en faisait voir de toutes les couleurs à sa production. A tel point qu'il est "devenu de plus en plus dur de trouver le bon moment pour lui parler". "Avant, il suffisait qu'il soit libre, mais là, il fallait trouver un moment où il était libre et avec la tête au clair et de bonne humeur. Il se mettait beaucoup en colère. Il hurlait sur les gens qui travaillaient chez lui ou pour sa sécurité", raconte un insider. Des propos qui font écho aux attaques de ses ex-managers, lesquels avaient expliqué que le comédien dilapidait sa fortune en plus de se montrer totalement inconscient.

Des managers qui ont dû gérer les libertés prises par l'acteur. Comme par exemple d'arriver quand il voulait en plateau. Parfois dans l'après-midi alors que l'équipe technique était prête. Du coup, la production a dû ruser et s'adapter en postant une personne devant la propriété louée par Depp afin qu'elle prévienne l'équipe de tournage dès que l'acteur semblait être levé. "Quand il se réveillait, il allumait la lumière, et au moment où l'on voyait la lumière, on appelait les producteurs, pour qu'ils appellent les réalisateurs", a expliqué une personne présente sur le tournage.

Pire encore, le jour où l'interprète de Sparrow se blesse à la main. Selon Jerry Bruckheimer, le producteur de la franchise, Johnny s'est "coincé le doigt dans une porte de voiture, ou dans une porte coulissante". Officieusement, la raison est beaucoup plus grave. Lors d'une énième dispute avec Amber Heard, il se serait coupé un bout de doigt alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Lassé, son ex-agent aurait demandé à Bruckheimer de raisonner et cadrer Depp. Le producteur lui aurait répondu que c'était le boulot d'un agent. Résultat, personne n'a osé brusquer la diva. "Tout le monde se tenait innocemment sur le côté en regardant le navire sombrer", lâche même une source.

"Il y a certainement eu des jours où on a dû changer les plans par rapport à ce qui était prévu. Mais personne ne doit sous-estimer la passion de Johnny et son implication dans ce personnage et pour cette franchise", a minimisé Sean Bailey, producteur lui aussi de ce cinquième volet.