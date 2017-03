Johnny Depp : Joues émaciées et traits tirés, l'acteur a perdu beaucoup de poids

Deux mois après l'officialisation de son houleux divorce avec Amber Heard, Johnny Depp est discrètement réapparu à Los Angeles à l'occasion d'une fête privée.

Mardi 28 mars, l'acteur de 53 ans s'est en effet rendu à la soirée d'anniversaire de Lady Gaga, organisée au restaurant Gjelina pour les 31 ans de la chanteuse. Escortée par un garde du corps, la vedette de Pirates des Caraïbes est apparue transformée, visiblement amaigrie. Les traits légèrement tirés, le teint pâle et les joues creusées, Johnny Depp a perdu beaucoup de poids en l'espace de quelques mois, lui qui affichait il y a encore un an une silhouette et un visage plus rebondis.

Il faut dire que ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour le comédien hollywoodien. Outre son divorce, on apprenait début février qu'il serait en réalité complètement fauché et qu'il aurait dépensé en moyenne 2 millions de dollars par mois, selon les chiffres de la société qui était autrefois en charge de ses finances, The Management Group (TGM). Cette même entreprise assurait par ailleurs que Johnny Depp lui devait encore 4,2 millions de dollars et qu'une procédure avait été lancée pour récupérer cette somme. Très rapidement, l'interprète de Jack Sparrow avait contre-attaqué en déposant une plainte à 25 millions de dollars, certifiant que TMG n'avait pas su gérer correctement ses finances.

Johnny va très bien, il est très heureux

Dans un énième rebondissement, on apprend cette semaine sur le site du magazine People que les avocats de Johnny Depp ont rempli de nouveaux documents qui ont été déposés lundi 27 mars auprès de la justice. Selon les représentants, la société TGM essaye d'entacher la réputation de l'acteur en ne prenant pas ses responsabilités, et a prouvé qu'elle n'avait "aucune défense viable", si ce n'est de continuer d'essayer de "porter atteinte à son honneur". Les avocats ont également affirmé qu'ils avaient désormais obtenu la preuve que l'entreprise avait "systématiquement manqué de payer les impôts de M. Depp à temps pendant seize années d'affilée, conduisant à au moins 8,3 millions de dollars de sanctions pour M. Depp". En bref, le trou financier de Johnny Depp aurait été entièrement provoqué par ses anciens gestionnaires, d'après la défense.

En attendant que la justice tranche, le père de Lily-Rose (17 ans) et Jack (bientôt 15 ans) "se concentre pleinement sur son travail, ayant récemment filmé Le Crime de l'Orient-Express et LAbyrinth. Il s'impatiente de la sortie en mai du film Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar", a conclu l'un de ses avocats. Un proche ajoute : "Johnny va très bien. Il est très heureux. Ces derniers temps, il est essentiellement concentré sur sa carrière. Plusieurs gros films sortent cette année", a-t-on conclu. De quoi rassurer les fans qui s'inquiétaient de sa nouvelle maigreur...