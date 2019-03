Johnny Depp réclame 50 millions de dollars à son ex Amber Heard !

Johnny Depp est un papa heureux auprès de ses enfants nés de sa relation avec Vanessa Paradis : il a en effet un fils, Jack, âgé de 16 ans et demi et une fille, déjà star à 19 ans, Lily-Rose. L'acteur américaine de 55 ans a d'ailleurs fait fondre la planète people en lui faisant la surprise de venir aux César le 22 février 2019. Côté vie sentimentale, l'acteur n'est toutefois pas au top : il est toujours en pleine bataille judiciaire avec celle qu'il a épousée en 2015 pour divorcer quelques mois plus tard, Amber Heard. Selon The Blast, il a déposé une plainte pour diffamations – elle l'a accusé de violences conjugales – et réclame 50 millions de dollars de dédommagement.

Dans ses accusations contre la jeune femme de 32 ans, la star de cinéma explique que les attaques qu'elle avait proférées contre lui sont une supercherie machiavélique. Le dossier s'attarde notamment sur la tribune qu'elle a écrite en décembre dernier dans le Washington Post et dans laquelle elle confiait avoir été victime de menaces de mort. Pour Johnny Depp, ce n'est que mensonge, il nie tout ce qu'elle a pu dire dans la presse et affirme que toutes ses déclarations sont catégoriquement fausses. Cette plainte s'inscrit donc dans la démarche de la star pour laver son honneur, tâché depuis que son ex l'a décrit comme "batteur de femme".

Les avocats du comédien hollywoodien estime qu'Amber Heard n'est pas victime mais auteure de violences domestiques et que ce qu'ils présentent comme des déclarations mensongères ont eu des répercussions sur la carrière de l'acteur : quelques jours après la publication de sa "lettre ouverte" au Post, il a été éjecté de la saga Pirates des Caraïbes. Cependant, Johnny Depp a été maintenu au casting de la saga Les Animaux fantastiques avec la bénédiction de J.K. Rowling et ce malgré la colère d'une partie du public. Depuis l'affaire Weinstein et le mouvement #metoo, ce genre d'affaires entraîne rapidement des répercussions importantes à Hollywood.

L'héroïne d'Aquaman a rompu avec le héros d'Edward aux mains d'argent au mois de mai 2016, clamant qu'il avait été violent physiquement et verbalement contre elle. Leur divorce a été finalisé en janvier 2017 et l'actrice texane avait donné les 7 millions qu'elle avait reçus de son ex suite à leur accord à une association caritative pour les enfants.