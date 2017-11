Johnny Depp ruiné : Forcé de vendre cinq propriétés !

Rien ne va plus pour Johnny Depp côté finances. La star pourrait bien voir cinq de ses propriétés disparaître de son portefeuille immobilier, car, selon TMZ, ses ex-managers de la société TMG essaient de lui faire vendre ces demeures pour rembourser un emprunt énorme.

The Management Group (TMG) a rempli un dossier pour forcer la vente des propriétés de Johnny Depp, toutes situées à Los Angeles. Avec ces ventes, l'acteur pourrait alors rembourser les 5 millions de dollars qu'il doit à TMG depuis le mois de décembre 2012 et qu'il ne rembourse plus. Cela éviterait à l'ex d'Amber Heard et de Vanessa Paradis d'être complètement ruiné.

Les problèmes du Pirate des Caraïbes avec la société TMG remontent au mois de juin dernier. Le père de Lily-Rose et Jack a poursuivi en justice l'entreprise, portant plainte pour malversations contre ses propres avocats de la firme Bloom Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman, LLP. À l'en croire, ses avocats l'auraient escroqué de pas moins de 40 millions de dollars, entre frais d'honoraires et petits arrangements avec ses anciens managers. Le comédien crie à la conspiration et réclame réparation !

Et le cinéma dans tout ça ? Johnny Depp sera de retour sur les écrans le 13 décembre dans un film au casting impressionnant, Le Crime de l'Orient-Express.