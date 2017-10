Johnny Depp ruiné : L'acteur, victime d'une conspiration, attaque... ses avocats !

Les déboires financiers de Johnny Depp n'en finissent plus ! Ruiné, l'acteur américain est bien décidé à savoir où est passée cette fortune dont il a dilapidé une bonne partie en immobilier, oeuvres d'art, bouteilles de vin, guitares de collection et autres voitures de luxe. Il avait tout d'abord attaqué ses ex-managers de la société TMG pour ne pas l'avoir informé du rythme de ses dépenses et des risques qu'il encourait. Depp, qui s'est retrouvé avec des dettes colossales, estime que cela ne serait pas arrivé si les managers de TMG avaient fait leur boulot. C'était l'angle d'attaque des avocats du papa de Lily-Rose, qui réclame 25 millions de dommages et intérêts pour avoir mal géré sa fortune. Sauf que, depuis, la situation ne s'est pas arrangée. Et l'interprète de Jack Sparrow croit savoir d'où vient le problème : de ses avocats.

En effet, TMZ a révélé que l'ex de Vanessa Paradis et Amber Heard avait porté plainte pour malversations contre ses propres avocats de la firme Bloom Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman, LLP. À l'en croire, ses avocats l'auraient escroqué de pas moins de 40 millions de dollars, entre frais d'honoraires et petits arrangements avec ses anciens managers. Le comédien crie à la conspiration et réclame réparation !

En gros, Johnny Depp est persuadé que TMG aurait effectué des montages pour financer d'énormes prêts bancaires avec son argent et que ses avocats auraient été mis dans la confidence mais également sommés de se taire. La star affirme qu'ont été détournées des sommes importantes qui devaient lui revenir pour rembourser ces emprunts. Sans compter les jolis honoraires chiffrés à quelques dizaines de millions d'euros, qui n'ont d'ailleurs été mentionnés sur aucun contrat d'après lui.

Johnny Depp cherche-t-il par tous les moyens à échapper à ses créanciers ou s'est-il véritablement fait rouler par ses avocats ? La réponse au prochain épisode...