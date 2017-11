Johnny Depp s'offre des scènes de sexe ultra hot avec Marilyn Manson

Un mois après le très trash clip de SAY10 (à prononcer comme Satan en anglais), le couple le plus sulfureux du moment, Marilyn Manson et Johnny Depp, refait équipe dans le clip de KILL4ME, nouvel extrait du dernier album (Heaven Upside Down) du controversé rockeur gothique. Après les orgies et la masturbation dans le premier clip, le duo reprend les mêmes codes au détour d'un clip léché et doté d'une très belle photographie.

Dans SAY10, Marilyn Manson se mettait en scène avec son ami dans une revisite du mythe biblique et violent d'Abel et Caïn, les fils d'Adam et d'Eve. Dans KILL4ME, il donne la part-belle à Johnny Depp, plus que reconnaissable dans la peau d'un voyeur machiavélique qui se retrouve au coeur d'une orgie non simulée où il couche avec deux jeunes femmes... et Manson. "J'étais gêné d'être nu face à ces filles, Johnny aussi, raconte Manson. Nous sommes amis depuis tellement longtemps, mais on n'a jamais été en mode 'rester à ne rien faire et se regarder nos charpentes respectives'..."

Le très hot vidéo-clip de Marilyn Manson sort quelques jours après une double polémique. Fin octobre, la star américaine avait dû virer son historique bassiste Twiggy Ramirez après des accusations d'agressions sexuelles sur le rockeur. Quelques jours plus tard, lors d'un concert à San Bernardino, Marilyn Manson interprétait We Know Where You F**king Live sur une chaise roulante – le chanteur a été blessé le 30 septembre lors d'un concert où une partie du décor s'est écroulée sur lui – et chantait avec un micro remplaçant la lunette d'une arme automatique. De quoi faire bondir ses détracteurs puisque la ville où se produisait l'artiste a été victime en décembre 2015 d'une attaque terroriste qui avait fait 14 morts et 24 blessés. "Ma performance n'a jamais eu pour but d'être irrespectueuse", a dénoncé Manson dans un communiqué, évoquant un "show théâtral" qui voulait dénoncer la normalisation des armes aux États-Unis.

Malgré tout, Marilyn Manson sera bientôt en France. Il donnera un concert le 27 novembre à l'AccorHotels Arena (Paris) puis le 1er décembre au Zénith de Nancy. Le rockeur sera également l'une des têtes d'affiche le samedi 16 juin au Download Festival France. Quant à Johnny Depp, il sera sur la scène du Hellfest au côté d'Alice Cooper avec son groupe The Hollywood Vampires.