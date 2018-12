Johnny Depp : Son baiser fougueux avec une blonde embrase la Toile !

Johnny Depp aurait-il retrouvé l'amour ? C'est la première question qui vient en tête à la découverte de ce cliché sur lequel l'acteur américain embrasse fougueusement une blonde habillée d'une robe jaune pour le moins décolletée. Une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et dont l'auteur est... la femme en question : Letitia Frye.

Avocate, philanthrope, auteure et auctiontainer – animatrice de ventes de charité, elle en est l'une des plus célèbres aux Etats-Unis –, Letitia Frye a dirigé, le 8 décembre 2018, un événement caritatif auquel a participé Johnny Depp. Il s'agissait d'une soirée chapeautée par Alice Cooper, le leader des Hollywood Vampires et partenaire de scène de Depp. Sur Instagram, l'animatrice philanthrope a largement documenté les coulisses de cette soirée, publiant des vidéos ainsi que des photos. Et le 12 décembre, elle a posté cette fameuse photo où on peut la voir embrasser Johnny Depp. "Plus tôt dans la soirée, j'ai posté une image en compagnie d'Alice Cooper. Heureusement, j'ai pensé à reprendre la pose que j'avais utilisée pour ma première photo avec Johnny Depp il y a bien des années. Et voici notre photo semi-annuelle, prise au Christmas Pudding [nom du concert de charité, NDLR] 2018", écrivait-elle en légende.