Johnny Depp : Son violent message à destination d'Amber Heard...

Johnny Depp en a toujours gros sur la patate vis-à-vis d'Amber Heard, son ex-femme. Souvenez-vous qu'il avait déjà fait changer un tatouage consacré à la jeune comédienne. Et bien l'interprète de Jack Sparrow a récidivé, et non sans une certaine violence !

You wanted it...you got it... Une publication partage par DisVicious (@disvicious1) le 4 Juil. 2018 2 :35 PDT

Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que l'interprète de Jack Sparrow modifie un tatouage après une séparation. C'était le cas, par exemple, de son tatouage WINONA FOREVER, qu'il avait changé en WINO FOREVER, soit "ivrogne à tout jamais", après sa rupture avec Winona Ryder en 1993.

