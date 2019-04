Johnny Depp surnommé le "monstre" par son ex Amber Heard

Amber Heard ne baisse pas la garde. Certes, on la voit régulièrement batifoler avec le réalisateur du film d'horreur Ça (et sa suite), Andy Muschietti, mais l'actrice texane continue de se battre pour faire entendre sa vérité dans le procès qui l'oppose à son ex-mari, Johnny Depp. Elle continue de maintenir sa position sur toutes les violences qu'elle jure avoir subies de la part de la star hollywoodienne et qui sont détaillées davantage pour les besoins du dossier actuel. En effet, le pirate des Caraïbes a porté plainte en mars pour diffamation et demande 50 millions de dollars de dédommagement. Il espère par là blanchir son honneur depuis qu'elle l'a accusé de violences conjugales.

Dans le dossier remis à la justice – que le New York Post a obtenu –, les avocats d'Amber Heard détaillent les différents abus dont elle estime avoir été victime. Ainsi, la jeune femme de bientôt 33 ans explique que Johnny Depp devient une "personne totalement différente" quand il abuse des drogues et de l'alcool et qu'elle le surnomme même "le monstre". Il l'aurait agressée dans un jet privé en mai 2014 parce qu'il était en colère et jaloux à cause de sa collaboration avec James Franco pour le film Beyond Lies (sorti en 2016).