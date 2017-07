Johnny Depp transformé : L'acteur a complètement changé de look !

Alors que son dernier film Pirates des Caraïbes 5 a rapporté 770 millions de dollars au box-office et qu'il est au coeur d'un bras de fer avec son ex-manager, Johnny Depp est retourné au travail. L'acteur américain est actuellement en train de tourner un nouveau long métrage, Richard Says Goodbye, du côté de Vancouver.

Un film pour lequel l'interprète de Jack Sparrow n'a pas hésité à se transformer à nouveau. Après sa métamorphose pour le très réussi Strictly Criminal, Johnny Depp a fait quelques ajustements de look pour donner corps à son nouveau personnage. Le comédien s'est laissé pousser une barbe – lui qui d'ordinaire n'arborait que le bouc et/ou la moustache – grisonnante et même plutôt charmante, et a bouclé ses cheveux, lesquels ont été teints avec des mèches blondes et blanches.

Dans Richard Says Goodbye, l'ex-mari d'Amber Heard donnera la réplique à la jeune Zooey Deutch. Il incarnera un professeur d'université à la renommée mondiale qui décide de changer de vie du jour au lendemain quand on lui diagnostique une maladie en phase terminale. Danny Huston, Rosemary DeWitt et Farrah Aviva sont également de la partie. Le film, une comédie dramatique réalisée par Wayne Roberts, devrait sortir courant 2018.