Johnny Depp très amaigri et l'air malade : Les raisons de son inquiétante allure

Johnny Depp reviendra prochainement sur grand écran avec City of Lies, mais en attendant d'investir à nouveau les salles obscures, l'acteur américain de 54 ans enchaîne les prestations musicales avec son groupe de rock The Hollywood Vampires. Accompagné d'Alice Cooper mais aussi de Joe Perry, le guitariste d'Aerosmith, Johnny Depp sillonne l'Europe à la rencontre de ses fans pour qui il se montre très disponible en offrant de nombreuses photos souvenirs.

Certaines photos ont d'ailleurs particulièrement interpellé. L'interprète de l'incontournable capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes apparaît amaigri, le regard fatigué et le teint blafard, faisant passer son étonnante nouvelle coupe de cheveux au second plan. Et de quoi inquiéter son public et alimenter de nombreuses rumeurs infondées.