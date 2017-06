Johnny Depp violent à l'encontre d'Amber Heard ? Son ex-manager balance...

Alors que Johnny Depp est actuellement en train d'assurer la promotion de Pirates des Caraïbes 5 au Japon, son ancien manager Joel Mandel est passé à l'attaque. Dans un document signé le 1er mai 2017 et tamponné par la cour supérieure de Californie, l'ex-gestionnaire des affaires de l'acteur a contre-attaqué après avoir été accusé par son ancien client d'avoir mal géré son argent. Accusé de diverses dépenses extravagantes, Depp s'était défendu en affirmant ne pas avoir été mis au courant de sa situation financière catastrophique. Mandel prouve donc aujourd'hui qu'il a menti. Et pas uniquement pour le côté financier.

Dans un document long d'une trentaine de pages, l'ancien-manager et ses avocats évoquent le comportement de Johnny Depp avec son ex-femme, Amber Heard. Au paragraphe 108, il est question du fameux épisode des chiens de la jeune actrice, que le couple avait fait venir illégalement en Australie, outrepassant la loi en vigueur. "TMG [la société de Joel Mandel, ndlr] est au courant et croit savoir que Depp a fallacieusement assuré aux autorités et dans des interviews publiques que l'incident était un gros malentendu parce qu'il pensait que son staff avait obtenu les documents nécessaires", assure le plaignant pour qui "Depp était totalement conscient qu'il amenait illégalement ses chiens en Australie".

Très explosif et parfois physique

Il est ensuite question des violences conjugales dont Amber Heard a été victime et pour lesquelles elle a fini par demander le divorce. Des accusations enterrées moyennant un accord à 7 millions de dollars. "Mandel a été informé après les faits, au travers de communications avec plusieurs membres du personnel et de la sécurité, que Depp a été très explosif et parfois 'physique' avec Heard. Mandel a également été informé que Depp avait violemment frappé Heard lors d'un incident survenu en 2014", peut-on lire.

Au paragraphe 110, les avocats de Mandel évoquent les messages révélés par Amber Heard dans lesquels l'assistant de l'acteur s'excusait pour le "comportement dégueulasse" de son patron. Ce dernier comme son assistant avaient nié. "TMG est au courant et croit savoir que Depp avait connaissance que ces messages étaient véridiques, mais il a mis sous pression et réprimandé son assistant d'avoir fallacieusement remis en cause ces messages de manière publique", dit-on.

Outre les mensonges de Johnny Depp, il est également écrit noir sur blanc que l'acteur hollywoodien n'en faisait qu'à sa tête et rejetait les conseils. Par exemple, au paragraphe 78, il est expliqué que "lorsque Depp a demandé Amber Heard en mariage, ses conseillers – TMG, Jake Bloom [l'avocat de Depp depuis des années, ndlr] et Dembrowski [la soeur de Johnny, Christi], lui ont tous demandé de faire un contrat prénuptial. Après avoir d'abord accepté l'idée, Depp l'a abandonnée, annonçant qu'il se marierait sans". Il a dû le regretter après coup...