Johnny et Laeticia Hallyday : Complices avec Kate Hudson, au Far West avec Dior

Ambiance western pour Dior

Sollicités de toutes parts, Johnny et Laeticia Hallyday ont quitté Beverly Hills pour plonger dans un décor bien désertique. C'est dans un cadre dénué de toute civilisation que la grande maison Dior et sa directrice artistique, la créatrice italienne Maria Grazia Chiuri, ont présenté jeudi 11 mai leur collection croisière 2018 à l'Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve. Tout comme Rihanna, Charlize Theron, Miranda Kerr ou Kelly Rowland, le couple Hallyday s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Nouvelle robe fleurie pour Laeticia associée à des voilages et une veste en cuir sans manche, chemise et veste cintrée pour Johnny.

Deux sorties qui prouvent une nouvelle fois que l'icône du rock sera en capacité de retrouver ses Vieilles Canailles Jacques Dutronc et Eddy Mitchell le mois prochain pour le lancement de leur nouvelle tournée.

Olivia Maunoury