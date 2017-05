Johnny et Laeticia Hallyday : Leur "week-end bonheur" avec Jade et Joy

Déjà bientôt deux mois que Johnny Hallyday a annoncé être traité pour un cancer, se voulant rassurant auprès de ses nombreux fans. Depuis, le célèbre chanteur de 73 ans poursuit son combat à Los Angeles entouré des siens. Si le rockeur préféré des Français a connu une petite baisse de forme après l'échec de son premier traitement qui ne s'est pas montré concluant, retour à l'optimisme. Soumis à un protocole très strict, des "séances de chimio entrecoupées de périodes d'immunothérapie permettant de mobiliser et de renforcer ses défenses immunitaires" comme le détaillait récemment VSD, couplées à des prises quotidiennes de médicaments à heure fixe quotidiennement et assiste également à des consultations médicales plusieurs fois par semaine, Johnny Hallyday n'oublie pas de profiter de la vie.

Décrit comme "une machine de guerre" par son fils aîné David, le chanteur se ressource auprès de son roc, son épouse Laeticia et de leurs deux adorables filles, Jade (12 ans) et Joy (8 ans). Le tendre quatuor profite comme il se doit du "spring break", les vacances de printemps. Même si toute la famille est obligée de rester à Los Angeles pour rester proche des médecins et de l'hôpital Cedar Sinaï, peu importe, le bonheur de vivre est toujours au rendez-vous. Pour preuve, la dernière vidéo postée par Johnny Hallyday sur sa page Instagram.

Le chanteur se dévoile entouré de ses filles, dans sa magnifique propriété. Ensemble, ils jouent au ballon tandis que leur chien Cheyenne les accompagne. Les fous rires sont de la partie. Quelques jours auparavant, Laeticia avait fêté leurs vacances de printemps sur Instagram, parenthèse familiale ponctuée par des sorties à la plage et des câlins. "Dimanche de rêve", "Week-end bonheur"... Les légendes des époux Hallyday ne sont pas choisies au hasard : le couple se montre battant, comme il l'a toujours fait, misant sur l'amour pour surmonter la maladie.