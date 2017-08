Johnny et Laeticia Hallyday : Messages émus pour les 13 ans de leur fille Jade

Joyeux anniversaire, Jade ! Jeudi 3 août, la fille aînée de Johnny et Laeticia Hallyday célébrait ses 13 ans. Née à quelques jours d'intervalle avec sa petite soeur Joy (9 ans depuis le 27 juillet), la fillette a donc soufflé ses bougies lors d'une grande fête commune organisée en présence de la famille et des amis.

Sur les réseaux sociaux, le rockeur de 74 ans et sa superbe épouse de 42 ans ont fait part de leur fierté, très émus de voir leur princesse se muer en une adorable jeune fille. Laeticia s'est ainsi saisie de son compte Instagram pour publier une photo souvenir où elle prend la pose au côté de Jade, âgée d'à peine 4 ans à l'époque.

"Joyeux 13e anniversaire mon amour, magnifique être. Tu es pleine de bonté, attentionnée, honnête et tellement courageuse. Tu illumines chaque pièce, mon coeur, le monde.. Tu es mon tout et je t'aime tellement ma Jadou. Je suis tellement fière d'être ta mère. Joyeux anniversaire mon amour, #13ans déjà je repense à ces premiers instants où j'ai été maman. Où j'ai reçu tes premiers sourires, donné les premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que ma petite fille était la plus belle merveille de la terre. Je suis tellement émue en pensant a cet anniversaire aujourd'hui et à tout ce bonheur que tu nous donnes chaque jour depuis 13 ans que les larmes me montent aux yeux", a-t-elle écrit.