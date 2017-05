Johnny Hallyday absent des Vieilles Canailles ? Il dément fermement !

Viendra, viendra pas ? Attendu en France pour la nouvelle tournée des Vieilles Canailles, Johnny Hallyday pourra-t-il assuré le show en dépit de sa lutte contre le cancer ? C'est la question que les fans se posent depuis que des rumeurs font état de scénarios de secours en cas de retrait. Mais le chanteur dément catégoriquement.

Peu après l'annonce de sa lutte contre la maladie, Johnny Hallyday avait voulu rassurer son public quant à sa participation à la prochaine tournée des Vieilles Canailles, aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, dont le coup d'envoi sera donné le 10 juin à Lille. Mais, un article paru dans le dernier numéro de VSD est venu semer le doute. La raison ? Les producteurs Pierre-Alexandre Vertadier et Valéry Zeitoun envisageraient - d'après le magazine - de faire appel à Michel Sardou et Michel Polnareff en alternance si le rockeur ne peux pas répondre présent !

Nous tenons à nous excuser pour ces rumeurs ridicules

Il n'en fallait pas plus pour que Johnny Hallyday, apparu en forme en studio pour enregistrer un nouveau disque, ne réagisse et tape du poing sur la table. Sur son compte Instagram, il a posté deux photos de lui et a une nouvelle fois confirmé que ses fans peuvent compter sur lui. "Rendez vous pour les vieilles canailles. Lille. 10 juin" puis "Vivement le 10 juin mon retour sur scène", a-t-il écrit.

Sur son compte Twitter, l'interprète d'Allumer le feu a aussi partagé un article où son producteur dément également le moindre remplacement. "Aucun des coproducteurs de ces 17 soirées exceptionnelles n'a envisagé la présence de Michel Sardou et Michel Polnareff lors de ces concerts. Nous tenons à nous excuser pour ces rumeurs ridicules auprès des artistes concernés", peut-on lire dans un communiqué de la production.