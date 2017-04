Johnny Hallyday atteint d'un cancer : "Les derniers examens sont plutôt bons"

"Fuck the Cancer !", clamait-il le 17 mars sur son compte Instagram pour annoncer son retour en studio au côté de ses fidèles musiciens. Un mois après avoir annoncé qu'il était actuellement traité pour soigner un cancer, Johnny Hallyday continue de se montrer très discret sur son état de santé. S'il prend la peine de s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour publier des photos des gens qu'il aime le plus au monde, à commencer par son épouse, Laeticia.

Combattifs et plus que jamais soudés face à la maladie, les parents de Jade (12 ans) et Joy (8 ans) affichent un front uni à Los Angeles. Ces derniers jours, le couple a été vu en train de se promener en famille dans le quartier de Santa Monica, où tout le monde a ses habitudes au restaurant Water Grill. Après le 8 mars, date à laquelle l'interprète de Rester vivant s'est officiellement exprimé pour confirmer son inquiétant état de santé, Laeticia s'est sentie "moins lourde et en même temps envahie par une immense responsabilité", comme le révèle cette semaine le magazine Paris Match.

En réalité, il est totalement bouleversé

Dans un article consacré à Johnny Hallyday, plusieurs proches se sont en effet exprimés pour donner des nouvelles de la famille, affirmant notamment que le mannequin de 42 ans était en charge de tout. "Laeticia veille au grain. Les rapports se sont inversés. Avant, c'était lui qui propageait sa folie douce aux siens. Désormais, c'est elle qui le protège, veille sur lui, s'assure de son confort et de son moral. Et qui, surtout, donne le change. (...) Ils mènent la même vie qu'avant à Los Angeles, Johnny sort moins, pour se reposer, mais Laeticia continue de s'occuper des filles, de la maison", a-t-on confié.

Contraint d'appuyer "impérativement sur la pédale de frein" afin de "reprendre le plus de forces possible entre deux séances de chimiothérapie qui, inévitablement, l'épuisent", le rockeur de 73 ans s'efforce de "garder le moral, de se considérer vivant face à la maladie. Il ne faut surtout pas baisser les bras, ni se laisser emporter par la mélancolie", a expliqué un intime parisien. S'il se montre fort, Johnny Hallyday a évidemment ses moments de doute et "est en réalité totalement bouleversé". "L'idée qu'il puisse ne pas avoir Jade et Joy grandir le rend très malheureux. Mais Johnny a toujours prouvé qu'il avait une véritable envie de vivre. Son cancer a été détecté à temps. Il dit que les derniers examens sont plutôt bons, qu'il vaincra la maladie", a ajouté une connaissance. "Personne n'est dupe, ce n'est pas un moment facile pour lui. Mais il est plus entouré que jamais", a confirmé un autre ami.

Le corps de Laeticia a lâché face à l'épreuve

Mêmes confessions concernant Laeticia Hallyday. Si l'inquiétude est là, son moral d'acier ne cesse de blulffer leur entourage. "Je suis impressionné par sa force. Elle a toujours tenu la maison, mais là, elle est totalement dévouée à la guérison de son homme", a-t-on glissé. Quatre jours après l'annonce du cancer de son époux, la fondatrice de La Bonne Étoile se rendait à Paris pour recevoir le prix Clarins destiné à sa fondation. La tête haute et le sourire aux lèvres face aux caméras, Laeticia Hallyday craque parfois en coulisses. "Elle a été hyper forte, souriante, disponible. Mais dès que les caméras se sont éteintes, elle a fondu en larmes. Elle prend énormément sur elle. Mais elle est terriblement inquiète. Ce n'est pas pour rien qu'elle marche avec des béquilles en ce moment. Son corps a lâché face à l'épreuve. Heureusement elle a un moral d'acier. Cette fille est une incroyable battante", ont poursuivi des amis proches du couple.

Soudés dans l'épreuve, Johnny et Laeticia Hallyday sont également portés par l'amour et le soutien des amis mais surtout des fans à travers le monde. De quoi donner encore plus de forces au chanteur pour poursuivre le combat. "Aujourd'hui, c'est un homme qui a plus que jamais besoin de tranquillité, de respect et de l'amour des siens. Et qui vous prouvera, en juin [pour la tournée des Vieilles Canailles, NDLR], qu'il ne faut pas l'enterrer de sitôt", a conclu un ami. C'est dit !

