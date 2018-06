Johnny Hallyday aurait eu 75 ans : Ses fans ne l'oublient pas

Laeticia Hallyday a connu la délicate épreuve de passer son premier anniversaire sans l'homme qui a partagé sa vie près de vingt-cinq ans, Johnny Hallyday. Le 15 juin 2018 ravivera à nouveau de douloureux souvenirs pour la dernière épouse du rockeur français, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 dans leur maison de Marnes-la-Coquette.

Parce que l'émotion est encore vive dans la communauté de fans du Taulier, de nombreux hommages sont prévus aux quatre coins de la France pour ce qui aurait dû être son 75e anniversaire. Le Figaro en énumère certains dans son édition du 14 juin 2018, une cinquantaine de motards prenant les devants au Havre en prévoyant de défiler dès ce jour à 18h, notamment devant devant le cinéma Gaumont de la ville portuaire. "Le personnel sera en tenue et le plus beau spectateur gagnera une séance de tatouage", commente la directrice du complexe. Le cinéma, tout comme 248 autres en France, Belgique et Suisse, propose également aux fans de Johnny Hallyday de partager leur émotion devant un concert intime et inédit de leur idole, filmé dix-huit ans auparavant. "Il y a sept mois, lors de sa disparition, nous avons eu beaucoup de demandes des cinémas comme des fans. Ils voulaient absolument revoir leur idole sur grand écran", explique au Figaro Thierry Fontaine, président de Pathé Live. Leur voeu a été exaucé et les séances affichent complet, sans surprise.

Le souvenir de Johnny Hallyday sera également présent à Paris, en l'église de la Madeleine, où les obsèques et une grande cérémonie hommage avaient été organisées le 9 décembre 2017. Des fans du Taulier dormiront dès ce jeudi 14 juin aux abords de l'église en attendant que le père Bruno Horaist ouvre ses portes le lendemain. Comme tous les mois, le prêtre prononcera l'hommage à Johnny lors de la messe donnée le 15 juin 2018 à 12h30. Il espère une plus forte affluence.

Un dîner-débat est également prévu à Marseille, au château de la Buzine de Marcel Pagnol, qui propose une exposition de photos de Johnny Hallyday depuis avril dernier, tandis que des centaines se retrouveront à Villiers, dans l'Ardèche, où des bikers défileront le 15,16 et 17 juin, tout comme des motos et des voitures ayant appartenu à Johnny Hallyday. À quatre kilomètres de là, dans le parc-restaurant Le Tennessee, une statue de près de 3 mètres de haut du sculpteur Georges Daniel sera dévoilée. Ce Johnny Hallyday sera visible à 600 mètres à la ronde !

Son dernier anniversaire, le 74e, le chanteur l'avait fêté en pleine tournée des Vieilles Canailles. Johnny avait retrouvé Laeticia, leurs deux filles Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, son fils David, sa fille Laura, et plusieurs de leurs amis dans le restaurant parisien de son ami Jean-François Piège qui veille à présent sur Laeticia. La dernière épouse du Taulier avait publié une vidéo à cette occasion, tandis que le chanteur avait posté un message de remerciements : "Mille mercis à vous tous pour vos si gentils voeux d'anniversaire. Merci merci merci."