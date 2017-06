Johnny Hallyday bientôt sur scène avec son cancer : "Je lutte, je me bats"

On ne l'appelle pas le Taulier pour rien. Malade, atteint d'un cancer qu'il continue de soigner, Johnny Hallyday débutera samedi prochain la tournée des Vieilles Canailles avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Invité du journal télévisé de TF1 dimanche 4 juin, le célèbre rockeur de 73 ans a estimé que remonter sur scène allait lui "donner la pêche".

"C'est une épreuve à traverser, comme beaucoup de Français qui ont le cancer, je me soigne et je lutte, je me bats, et j'espère bien m'en sortir", a-t-il déclaré aux côtés de ses "deux acolytes". Visiblement marqué - il n'est arrivé que mardi 30 mai de Los Angeles après douze heures de voyage et est encore en plein jetlag - mais toujours aussi motivé, l'iconique papy du rock a évoqué sa convalescence et notamment le soutien de sa femme Laeticia, et de ses deux filles, Jade et Joy. À sa gauche, Jacques Dutronc n'a pas manqué d'avoir un mot empli de tendresse pour son ami de toujours. "Je pense que c'est Johnny qui va nous soutenir, enfin moi en tout cas. Parce que c'est quand même le plus costaud d'entre nous", a-t-il répliqué. Interrogé sur sa participation à l'entreprise, alors qu'il avait déclaré vouloir arrêter les tournées, Eddy Mitchell a lui répondu : "C'est une idée de Johnny et je ne sais pas refuser quoi que ce soit à mon ami. C'est lui qui a dit : 'ça serait bien qu'on remette ça'".

Les trois "papys" de la chanson française - Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ont 74 ans, Johnny Hallyday les aura le 15 juin - vont se produire pour une tournée de 17 dates, qui commencera samedi à Lille et s'achèvera le 10 juillet à Carcassonne, alors que se murmure une ou plusieurs dates à la nouvelle U Arena de Nanterre pour 2018. Cette tournée est une déclinaison de la série de spectacles donnés en 2014 à Bercy par le trio, composés de chansons des uns et des autres interprétées en solo, en duo ou en trio.

Atteint d'un cancer, Johnny Hallyday avait fini par évoquer son état de santé après des révélations faites par la presse people. Les organisateurs et l'avocat de Johnny avaient démenti début mai les rumeurs évoquant un possible remplacement du chanteur par d'autres artistes du fait de son état de santé. Ce dernier avait a annoncé début mars être soigné pour un cancer dépisté il y a quelques mois tout en affirmant que ses jours n'étaient "aujourd'hui pas en danger".