Johnny Hallyday : Bientôt une tournée hommage ? Sébastien Farran répond

Exclusif - Johnny Hallyday et Sébastien Farran - Le joaillier Aaron Jah Stone et l'artiste Kongo ont présenté une nouvelle collection qui allie Street Art et Joaillerie chez Montaigne Market à Paris le 4 mars 2016. L’artiste Kongo a réalisé une performance en live. L’oeuvre a été offerte à l’Association « La bonne étoile » présidée par Laeticia Hallyday.