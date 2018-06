Johnny Hallyday : Ce que sa fille Jade continue de faire depuis sa mort...

Il s'appelle Michael Halliday. Fils de Lee Halliday – avec un i comme le nom d'artiste du père adoptif de Johnny Hallyday – et de Desta, petit-fils d'Hélène Mar (la femme qui a élevé Johnny lorsque Léon Smet est parti), il est le cousin du Taulier. Vingt ans les séparent, mais les deux hommes ont toujours été proches, de son enfance jusqu'à la mort du rockeur, le 6 décembre 2017. Aujourd'hui, en marge de la cérémonie pour le 75e anniversaire de Johnny Hallyday à la Madeleine, celui qui considérait le chanteur comme son "grand frère" se confie au Parisien (édition du 15 juin 2018).

Au cours de cet entretien, il évoque bien évidemment l'affaire du testament mais aussi les enfants adoptifs de Johnny, et plus particulièrement Jade. Il révèle notamment ce que la jeune fille de 13 ans continue de faire depuis la mort de son papa. "Le plus magnifique, c'est ce que font ses filles, commence-t-il par dire. Tous les jours, Jade met des dessins, des lettres et des poèmes sur l'oreiller de son papa, et elle reste lui parler pendant une demi-heure..." Et de conclure : "On ne les laissera jamais tomber."

De quoi faire écho au récent portrait des deux filles du rockeur dans un documentaire diffusé sur C8, La Folle Histoire de Laeticia Hallyday : Laeticia sa vie sans Johnny. "Les gens ne le savent pas, mais Jade dort tout le temps avec nous pendant les vacances. On dort tous les trois, et la petite (Joy) vient, elle amène un duvet, ce qui fait qu'on dort tous les quatre. On est tout le temps ensemble tous les quatre", avait confié de son vivant Johnny à Gilles Lhote, journaliste et biographe.