Johnny Hallyday célèbre 21 ans de mariage avec Laeticia et "le véritable amour"

L'amour est le ciment de leur couple, contre vents et marées. Johnny Hallyday et Laeticia Hallyday viennent de fêter 22 ans d'une idylle toujours plus forte et ont immortalisé l'événement sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Samedi 25 mars, le Taulier a posté deux adorables photos de lui et sa femme, son rayon de soleil depuis 22 ans (dont 21 de mariage, lequel avait été célébré le 25 mars 1996). Sur l'une d'elle, il écrit, totalement in love : "Merci mon amour pour toutes ces années de bonheur. 22 ans. Grâce à toi j'ai appris ce qu'était le respect de l'un et de l'autre et j'ai découvert ce qu'était le véritable amour. Je t'aime."

Il a ensuite posté une deuxième photo où les deux tourtereaux s'affichent tendrement complices, légendant le cliché avec cinq coeurs rouges. Deux posts qui ont été likés par plusieurs milliers de personnes, dont des proches du couple comme Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Guillaume Canet ou encore Marie de Villepin ou Lola Marois.