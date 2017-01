Johnny Hallyday : Clashé pour son Noël luxueux, la bourde de ses fans...

Johnny Hallyday a passé un très chouette Noël en famille, recevant proches et amis dans sa résidence de Los Angeles. Le chanteur, qui a joué le jeu à fond, entre pull typique et chansons cultes, s'est toutefois fait clasher sur Instagram. La raison ? On lui reproche une certaine extravagance... Une critique pas vraiment fondée !

Fier papa de Jade (12 ans) et Joy (8 ans), Johnny Hallyday avait sans doute à coeur de leur faire plaisir pour la fête la plus populaire de l'année. Ainsi, il a notamment installé un magnifique sapin chez lui, que ses filles ont pu décorer. Si on ne sait pas les cadeaux que les demoiselles ont eus, une photo postée mi-décembre sur le compte Instagram du rockeur a cependant suscité quelques remous. En effet, on pouvait voir l'artiste avec sa femme Laeticia et ses filles devant un autre superbe sapin de plusieurs mètres de haut et, au pied de celui-ci, une multitude de cadeaux, d'ours en peluche et même une mini-voiture de collection.

Une poignée d'internautes s'est alors empressée de critiquer ce côté luxueux. Certains se sont moqués d'un Noël "à la Kardashian" alors que d'autres défendaient le droit de l'artiste de faire plaisir à sa famille. Problème, les uns et les autres étaient dans l'erreur puisque cette photo a été prise au sein du Beverly Hills Hotel et non pas chez les Hallyday !

Qu'importent les remarques, Johnny avait l'esprit aux fêtes ! Il a d'ailleurs une fois de plus prouvé qu'il est un vrai papa gâteau en postant une vidéo de sa soirée du jour de l'an, au cours de laquelle il a chanté avec ses filles le titre culte Imagine, lors d'un karaoké.