Johnny Hallyday - Claude Lelouch : "Il a écrit un testament en toute lucidité"

Depuis le lundi 26 février 2018, Claude Lelouch est président du jury du Monte-Carlo Film Festival de la comédie. Dans le cadre de cette fonction, le réalisateur aux soixante ans de carrière a répondu aux questions de Nice-Matin sur son amour pour le cinéma, mais pas seulement. Il est également revenu sur la disparition de son ami Johnny Hallyday et l'affaire du testament...

"Johnny, c'était mon frère", déclare en premier lieu celui qu'on a vu ému lors des obsèques du Taulier à La Madeleine en décembre dernier. Il précise : "J'ai grandi avec lui, je l'ai filmé toute sa vie depuis son premier clip, que j'avais réalisé en 1962 [et jusqu'à ses funérailles à Paris, NDLR]. Quand il chantait, il y avait du divin, comme si le bon Dieu nous parlait à l'oreille..."

Inexorablement vient le sujet de l'héritage et de la lutte familiale qui oppose le camp de Laeticia, sa dernière épouse et maman de leurs filles Jade et Joy, et celui des deux premiers enfants du rockeur, Laura Smet et David Hallyday, déshérités dans le dernier testament : "Je pense que lui seul peut répondre à toutes les questions que les gens se posent. Il a écrit un testament en toute lucidité, de sa main", souligne Claude Lelouch. Ainsi, le cinéaste dément l'idée selon laquelle il n'aurait pas été maître de lui-même et estime qu'il a fait ses propres choix, en son âme et conscience.

"Quand j'ai fait avec lui Salaud, on t'aime, c'était le sujet du film, celui d'un homme qui a le sentiment d'avoir consacré sa vie à son métier plutôt qu'à ses enfants et qui a envie de rattraper le temps perdu. On a travaillé sur un sujet que l'on connaissait bien tous les deux. Et ne comptez pas sur moi pour révéler les deux ou trois secrets qu'il m'a confiés ! Au nom de l'amitié bien sûr...", ajoute l'artiste.

Après Salaud on t'aime en 2013, Claude Lelouch avait réalisé Chacun sa vie, film choral dans lequel l'interprète de Je te promets tient un rôle savoureux, notamment face à Jean Dujardin. Bien plus tôt, en 1972, il était devant sa caméra dans L'Aventure, c'est l'aventure.