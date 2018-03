Johnny Hallyday : Claude Lelouch révèle pourquoi il a filmé ses obsèques

Lundi 5 mars 2018, Claude Lelouch était l'une des personnalités interviewées par Léa Salamé dans son émission Stupéfiant ! sur France 2. Le numéro était consacré à Johnny Hallyday et à la dispute autour de son héritage qui déchire le clan depuis plusieurs semaines.

Face à la journaliste, le réalisateur de 80 ans a surtout évoqué sa collaboration avec le regretté rockeur qu'il avait dirigé trois fois au cinéma, d'abord dans L'aventure c'est l'aventure (1972) puis dans Salaud, on t'aime (2014). Leur dernière collaboration remonte au film Chacun sa vie sorti en mars 2017, soit neuf mois avant la mort du Taulier.

J'ai fait ce film pour eux

Claude Lelouch est ainsi le dernier à avoir filmé Johnny Hallyday pour le cinéma. C'est justement sur ce dernier point que Léa Salamé a rebondi, soulignant le fait que le cinéaste avait également surpris en filmant les obsèques de son ami le 9 décembre dernier. "Même le jour de cet hommage à la Madeleine, on vous a vu sortir votre portable et filmer autour. Pourquoi vous avez fait ça ?", a questionné la journaliste. "Parce que d'abord il y avait un million de gens qui filmaient, et puis parce que j'avais envie de laisser un petit cadeau aux enfants. J'ai fait ce film pour eux. J'ai filmé Johnny pendant toute sa vie et ç'aurait été dommage que je ne le filme pas ce jour-là", a expliqué Claude Lelouch.

Le réalisateur a précisé que ce qu'il avait filmé était privé et qu'il ne montrerait pas les images. "La famille en fera ce qu'elle veut, mais ça c'est un cadeau que je fais aux enfants", a-t-il ajouté sans directement préciser s'il s'agissait de Jade (13 ans), Joy (9 ans), Laura (34 ans) ou bien encore David (51 ans).

Quant au testament laissé par Johnny Hallyday, Claude Lelouch s'est montré encore une fois prudent, assurant que "la famille c'est compliqué". "C'est une saloperie les héritages, en général. (...) Je ne me prononcerai pas sur ce qui se passe actuellement parce que c'est trop personnel. J'ai sept enfants et j'espère que quand je ne serai plus là, qu'ils se contenteront de mes restes", a-t-il conclu dans un rire.