Johnny Hallyday : Daphné Bürki dévoile vos plus beaux souvenirs de l'artiste

Son entourage et ses fans

Dans Johnny Hallyday, vos plus beaux souvenirs, Daphné Bürki recevra des proches collaborateurs de la star. Des hommes et des femmes de l'ombre dont on n'entend pas la voix comme son coiffeur Mathieu, François Gauthier, son ingénieur du son depuis dix ans, le photographe Patrick Carpentier, ses gardes du corps Jimmy et Alize ou encore Jean Renard, compositeur de l'inusable Que je t'aime. Et comme Johnny était aussi acteur, Daphné Bürki a eu la riche d'idée d'inviter Rémi Martin qui interprétait son fils dans Conseil de famille de Costa-Gavras en 1986.

Cette soirée étant dédiée aux fans de Johnny Hallyday, Daphné Bürki prendra le temps de tendre son micro à ceux qui l'aiment depuis tant d'années. Elle recevra également Rémi Bouet, président de son fan club.

Johnny Hallyday, vos plus beaux souvenirs est une émission enregistrée le 17 octobre au Palais des sports de Paris. Une fois encore, ce n'est pas un hasard, c'est une salle intimement liée au rockeur qui s'y est produit 144 fois au cours dans sa carrière. Rendez-vous mardi sur France 2 à partir de 21h10.