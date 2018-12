Johnny Hallyday : David et Laura "ne faisaient pas partie de son quotidien"

Dans son message, il évoque également l'apparition télévisée de David Hallyday, qui s'était exprimé dans l'émission Sept à huit le 18 novembre dernier. Très ému, le chanteur avait confié qu'il avait "passé la journée à attendre" de rentrer dans le bureau où Johnny était hospitalisé lors de ses derniers jours, à Marnes-la-Coquette. "Je n'ai pas pu", avait-il assuré. Sans citer sa belle-mère, il avait laissé entendre qu'elle était responsable, l'empêchant de dire adieu à son père.

La vérité est toute autre, comme l'écrit Pierre Rambaldi. "Tu aimais tes enfants, tous. Et eux aussi naturellement. Qui oserait nier la sincérité de ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Comment faire son deuil en échappant au déni, aux interprétations de tes volontés, tes dernières volontés... Ce que j'entends, c'est de la souffrance et de la haine alors qu'en réalité, c'est leur amour, celui qui vous liait au-delà des rancoeurs et des malentendus qui s'expriment. Je t'entends encore me dire à Marnes 'mais pourquoi ils viennent maintenant ? Je vais crever, c'est ça ?'. La vérité, c'est qu'ils n'étaient pas présents durant ton combat contre cette maladie, qu'ils ne faisaient pas partie de ton quotidien depuis des années et qu'évidemment, en venant à ton chevet, le signal était clair : l'échéance était devenue inéluctable. La peur de te perdre régnait en maître. Mais ça, tu ne le savais pas. Les médecins te l'avaient caché pour ton bien. Tu ne voulais pas les voir, sans pouvoir mesurer combien il était important pour David et pour Laura de te serrer dans leurs bras. Un rendez-vous manqué naturellement puisque, pour toi, ce n'était que partie remise, qu'ils pouvaient bien sûr revenir la semaine suivante. C'est ton destin qui en aura décidé autrement et non Laeticia, bien sûr, qui contrairement à tous les mensonges, ne s'opposait pas, au contraire, à vos rencontres. J'en étais un des témoins", a-t-il écrit.

Pierre Rambaldi conclut, toujours en s'adressant à Johnny : "Tes dernières volontés résonnent aujourd'hui et sèment la discorde. (...) En attendant, ni Laura ni David, qui avait déclaré vouloir protéger ses soeurs, ne leur ont parlé depuis. La fracture est totale. La guerre fait des ravages pendant que la meute ricane et s'engraisse sur le dos de ce triste spectacle. (...) Alors aujourd'hui, nous célébrerons l'anniversaire de ta mort. La terre aura tourné une fois autour du soleil. Je prierai pour l'amour, pour Laeti et tes enfants, pour que tout cela s'apaise et que tu puisses enfin reposer en paix."