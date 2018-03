Johnny Hallyday : David et Laura Smet étaient "près de son coeur"

L'annonce a eu l'effet d'une bombe, Johnny Hallyday a fait de Laeticia son unique héritière. Elle détient également le droit moral sur l'oeuvre du rockeur. Les aînés, David Hallyday (51 ans) et Laura Smet (34 ans) ne sont pas héritiers, comme le permet le droit américain où Johnny a signé son dernier testament le 11 juillet 2014, selon les informations du magazine Closer.

Nos confrères ont retrouvé une interview donnée par Johnny Hallyday quelques mois plus tard, sur BFMTV, alors qu'il vient de donner les premiers concerts des Vieilles Canailles et que l'album Rester vivant est sur le point de sortir dans les bacs. Le rockeur parle de sa paternité avec sincérité. "C'est vrai, répond-il quand lui demande s'il a été absent pour ses aînés. J'essaye de ne plus faire les mêmes erreurs. Mais vous savez, quand on se sépare, avec une maman, la vie n'est pas toujours facile. Là, j'ai la chance que mes enfants grandissent chez moi et je les vois grandir tous les jours, dit-il de Jade et Joy. Ce qui n'empêche pas que mon coeur soit aussi près de Laura et David." Dans cette même interview, comme il l'avait déjà confié auparavant, Johnny Hallyday disait avec humilité : "Je ne sais pas si je suis un papa modèle. En tout cas, j'essaye d'être un bon père pour mes enfants."

Les bêtes noires

Que s'est-il donc passé pour que Johnny Hallyday déshérite David et Laura ? Pour Sylvie Vartan, mère de David, ce n'est pas imaginable : "J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu, aimé follement et que je connais très, très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral à ses enfants. Mais que ce soit Johnny Hallyday ou monsieur Dupont, c'est inimaginable cette violence, le reniement d'un père. Je ne le crois pas, je ne crois pas que Johnny ait pu être capable de ça." Nathalie Baye, mère de Laura, a publié un communiqué musclé cette semaine : "J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère."

David et Laura contestent le testament de leur père et ont demandé en référé un droit de regard sur son dernier album, droit qu'on leur refuse. Laeticia a brisé le silence dans un communiqué de son avocat, là aussi plutôt costaud, affirmant que Johnny Hallyday a "fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin" et que des poursuites en diffamation étaient envisageables.