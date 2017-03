Johnny Hallyday : De retour en studio, il dit "fuck au cancer" !

Johnny Hallyday mérite véritablement son surnom de Taulier ! Le rockeur de 73 ans, qui a révélé être traité contre un cancer, a rassuré ses fans sur son état de santé, confirmant notamment être en mesure de prendre part à la tournée des Vieilles Canailles. Mieux encore, ce vendredi 17 mars, il annonce son retour en studio !

Depuis Los Angeles, où il s'occupe de ses filles Jade et Joy et a retrouvé Laeticia après son séjour parisien pour une soirée de remise de prix du groupe Clarins, Johnny Hallyday poursuit sereinement ses activités. Sur son compte Twitter, le chanteur a posté une photo de lui et de son équipe artistique pour faire part d'une très bonne nouvelle. "En studio pour un nouvel album Fuck the Cancer !", a-t-il commenté en faisant un doigt d'honneur à la maladie. A ses côtés, on retrouve ses musiciens comme son fidèle ami, le guitariste et directeur musical, Yarol Poupaud.

Sur Instagram, Johnny a également remercié ses fans pour leurs gentils mots et a posté une photo de lui et de son épouse, formant un coeur avec les doigts.

Johnny Hallyday, que l'on retrouve également au casting du nouveau film de Claude Lelouch intitulé Chacun sa vie (en salles depuis le 15 mars), avait déjà déclaré ne pas vouloir se "laisser emmerder" par la mort... S'il a été "sonné" en apprenant la nouvelle, depuis, les nouvelles rassurantes se multiplient. Le dernier disque de l'artiste, l'excellent De l'amour, est sorti en 2015 et s'est écoulé à environ 400 000 exemplaires.