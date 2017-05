Johnny Hallyday en forme pour "une soirée magique" avec Laeticia et Alicia Keys

Cartier relance l'une de ses montres iconiques, le célèbre modèle classique Panthère. Pour ce grand retour, la prestigieuse maison a organisé une magnifique soirée le 5 mai à Los Angeles. Alors que la chanteuse Alicia Keys, toujours au naturel, et le DJ Mark Ronson se sont vu confier la mission de mettre de l'ambiance, de nombreuses personnalités étaient invitées. Les actrices Sienna Miller, Dakota Johnson, Kirsten Dunst, Julie Delpy, la réalisatrice Sofia Coppola, l'effeuilleuse Dita Von Teese, la babydoll australienne Miranda Kerr, le top Poppy Delevingne, l'ancienne Miss Univers 2012 Olivia Culpo, mais aussi Johnny et Laeticia Hallyday étaient ainsi sur la guest list.

Soigné depuis plusieurs semaines pour un cancer, le célèbre rockeur français de 73 ans est apparu en excellente forme. En jean et veste noir, Johnny Hallyday s'est montré souriant devant les photographes, complice avec son épouse. Enfin débarrassée de ses béquilles, qui l'ont handicapée quelque temps suite à une blessure au pied, Laeticia Hallyday était radieuse dans une robe à fines bretelles signées Christian Dior. Un look glamour et chic très apprécié de Johnny.

Lors de la soirée, la pétillante Laeticia est tombée sous le charme d'Alicia Keys, qui a notamment interprété No one. La maman de Jade et Joy a trouvé dans les paroles du réconfort et de la force, citant "Everything's gonna be alright (Tout ira bien)" sur sa page Instagram. Le couple français a passé une très bonne soirée puisque Johnny, comme Laeticia, a posté une photo sur les réseaux sociaux. "Soirée magique hier soir Merci @aliciakeys @Cartier", a commenté le rockeur français.