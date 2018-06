Johnny Hallyday en pleine forme, le bel hommage de Guillaume Canet

Un homme plein de vie et amoureux du rock'n'roll, tel est le souvenir que Guillaume Canet veut conserver de son grand ami Johnny Hallyday. Tout comme ses enfants Laura Smet et David Hallyday, le compagnon de Marion Cotillard n'a pas manqué de rendre hommage au Taulier le 15 juin 2018, date de son 75e anniversaire. L'acteur et réalisateur de 45 ans s'est montré particulièrement touchant sur Instagram.

En plus de témoigner son immense affection à Johnny Hallyday en écrivant : "Je pense à toi mon pote !", mots accompagnés d'un coeur, Guillaume Canet a publié une vidéo du rockeur français décédé à l'âge de 74 ans en décembre 2017. L'époux de Laeticia Hallyday est filmé en noir et blanc par son ami dans un jet privé, en très grande forme. Johnny Hallyday lâche un enjoué "Rock'n'roll" avant de rire aux éclats. Un joli moment d'amitié et de complicité.

Très proche de Guillaume Canet, le chanteur avait accepté de jouer son propre rôle dans son film Rock'n'roll sorti en février 2017, aux côtés de Laeticia et avec beaucoup d'autodérision.