Johnny Hallyday et la mort : "J'espère arriver à 85 ans pour mes petites filles"

Johnny Hallyday a été inhumé lundi 11 décembre 2017 au petit cimetière de Lorient à Saint-Bathélemy dans la plus stricte intimité. Cette cérémonie fait suite à l'hommage colossal et populaire qui a réuni un million de fans sur les Champs-Élysées et place de la Madeleine samedi à Paris. Le rockeur est mort le 6 décembre d'un cancer du poumon, huit ans après de graves problèmes de santé qui avaient déjà failli lui coûter la vie en 2009. En 2011, alors qu'il prépare la sortie de Jamais seul, l'album de son retour, le photographe Jean-Philippe Mondino, qui signe la pochette du disque, organise la rencontre du rockeur avec le journaliste Bayon. L'entretien est publié dans NEXT, l'ancien supplément culture de Libération. C'est aujourd'hui Grazia qui le republie et en dévoile les coulisses. Johnny Hallyday y parlait du coma et de la mort.

Jade & Joy for ever

"Aujourd'hui je n'envisage la mort d'aucune façon. Ce qui prime, c'est d'être là le plus longtemps possible, au mieux pour les enfants, confiait Johnny Hallyday, déterminé. J'espère arriver à ça : 85 ans, pour mes deux petites filles." Le rockeur mort à 74 ans voulait à tout prix rester auprès de Jade (13 ans) et Joy (9 ans) qu'il a pu voir grandir contrairement à ses aînés, David Hallyday et Laura Smet. "C'est le fait de savoir que j'étais à moitié mort qui m'angoisse, après coup, dit-il à propos de son coma. Je me demande ce que seraient devenues mes petites filles. (...) Je ne les ai pas adoptées pour les quitter si petites." À l'époque, elles n'avaient que 6 et 2 ans.

Justement, du coma, Johnny Hallyday en parlait beaucoup dans cet entretien incroyable. Il est même très clair sur son expérience, différente de celle de son ami Philippe Labro qui a vu "un long tunnel avec une lumière blanche" : "Dans le coma, il faut s'imaginer sur un bateau et voir un île tandis que le bateau s'éloigne petit à petit, racontait Johnny. J'ai vu des visages de mes potes déjà partis Carlos, Ticky [Holgado], Gill Pasuet, ma mère... Plein de gens morts comme ça, c'était un peu embrouillé. J'avais l'impression que ces visages me regardaient en s'éloignant peu à peu. Jusqu'au trou noir. Et ensuite, je ne me rappelle rien."

À son réveil, Johnny Hallyday perd tous ses repères. Il veut quitter la chambre, rejoindre les filles en pleine nuit, se croit au milieu de la nuit alors qu'il est 16h, etc. Après cet événement, l'angoisse ne le quitte plus pendant huit mois. Il se réveille en sursaut, avec la peur de mourir : "Finalement, ce n'est pas de mourir, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Par rapport aux enfants, par rapport aux gens que j'aime."

Vivre à 100 à l'heure

Johnny Hallyday trouve vite la parade. Comme le disait son ami Jean-Claude Darmon encore hier sur RTL : "Johnny ne vit que par des projets, il se projette en permanence..." Alors après la résurrection, il enchaîne : la sortie de l'album Jamais seul, la pièce Le Paradis sur Terre de Tennessee Williams, une nouvelle tournée qui passe par le Stade de France (2012), la sortie de l'album L'Attente (novembre 2012), l'album live On stage (2013) précède le lancement du Born Rocker Tour pour ses cinquante ans de carrière et ses 70 ans, ce spectacle fait aussi l'objet d'une captation. Fin 2013, il chante au Trianon au profit de La Bonne Étoile, l'association créée par Leaticia pour les orphelins vietnamiens. En 2014, il passe d'une mini-tournée aux États-Unis aux représentations parisiennes des Vieilles Canailles. L'album Rester vivant sort en novembre, suivi par un nouveau spectacle colossal et magnifique. Tandis que le Rester Vivant Tour continue en 2015, Johnny Hallyday publie l'album surprise De l'amour en novembre 2015, un bijou couronné d'une Victoire de la musique du meilleur album de chansons en février 2016. Le 21 juillet, il en donne la dernière représentation. Entre-temps, la France a été frappée par plusieurs attentats, ainsi que la Belgique. Johnny chante Un dimanche de janvier qui devient un symbole de la solidarité envers les victimes.

C'est à la fin de l'année 2016 qu'il apprend son cancer du poumon. Son médecin, le professeur David Khayat, met en place un dispositif exceptionnel pour lui permettre de continuer à vivre comme il l'entend. Ainsi, Johnny est capable d'enregistrer huit nouvelles chansons avec Yodelice et de repartir en tournée avec les Vieilles Canailles. "Quand je chante, je ne pense plus à la mort...", confiait le rockeur dans Libération.