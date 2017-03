Johnny Hallyday face au cancer: "Je ne vais pas me laisser emmerder par la mort"

L'annonce de son nouveau cancer a mis toute sa communauté de fans en émoi, et bien plus encore. Parce qu'il est déjà passé par là, Johnny Hallyday n'a pas tardé à affronter cette nouvelle épreuve avec la détermination qu'on lui connaît. "Johnny a marqué le coup les premiers jours, mais il a tout de suite dit qu'il se battrait de toutes ses forces", confie aujourd'hui l'un de ses amis intimes à Paris Match.

Alors que l'hebdomadaire revient sur le déroulement des événements, sur la manière dont l'emblématique chanteur de 73 ans a découvert sa maladie début octobre – après que sa femme Laeticia l'a poussé à consulter pour une toux tenace dont il n'arrivait pas à se séparer depuis des mois et une fatigue persistante –, le message reste le même : vaincre le cancer. "Je ne vais pas me laisser emmerder par la mort. Et je ne vais pas me laisser emmerder tout court", dit le rockeur préféré des Français à ses proches.

Lassé des rumeurs circulant à son sujet, amplifiées par le piratage du compte Facebook de sa fille Laura Smet et la publication d'un faux message qui le dit condamné, c'est alors que Johnny Hallyday prend la décision de s'exprimer en son nom. Le 8 mars, l'artiste confirme être soigné pour un cancer et assure que ses jours ne sont pas en danger. Ne vous attendez pas à d'autres commentaires de sa part, il n'y en aura pas. "Johnny a dit ce qu'il avait à dire sur son compte Twitter. Il n'a rien de plus à ajouter. Les réseaux sociaux sont pour lui la meilleure manière de contrôler sa communication. Il dit ce qu'il veut, quand il veut, sans avoir à subir les questions" explique avec fermeté son entourage.

Guidé par son manager Sébastien Farran, qui se trouvait avec lui à Los Angeles au moment du communiqué, Johnny Hallyday poursuit les projets fixés : l'enregistrement de son nouvel album avec Maxim Nucci (leader de Yodelice et ex de Jenifer) et son retour sur scène en juin prochain pour le lancement de la tournée des Vieilles Canailles avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc.

Laeticia ne s'est pas beaucoup épanchée

Aux côtés de Johnny depuis vingt ans, Laeticia Hallyday a vécu, avec lui, "son premier vrai rendez-vous avec la mort en 2009". Comme le rappelle Paris Match, c'est cette année-là que le chanteur est opéré "à temps" d'un cancer du côlon et qu'il se retrouve dans le coma durant trois semaines après une "énième opération pour une hernie discale". Tombé en dépression, Johnny Hallyday retrouve goût à la vie notamment grâce à son pilier, son épouse Laeticia. La "femme de coeur" endosse de nouveau ce rôle ces derniers mois, avec force et discrétion. "Laeticia ne s'est pas beaucoup épanchée", témoigne l'une de ses amies à Paris Match. Actuellement à Paris pour recevoir le prix que lui a décerné Clarins pour récompenser son engagement caritatif exemplaire, la pétillante blonde (42 ans le 18 mars prochain) ne faillit jamais. "Elle s'est toujours montrée rassurante. Mais quand on la connaît, on sait qu'elle doit énormément prendre sur elle pour ne pas craquer", poursuit son amie.

Sa force hors norme, Laeticia la trouve dans son amour pour son "lion, son "guerrier" Johnny.

