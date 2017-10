Johnny Hallyday face au cancer : Un nouveau traitement et les doux mots de Jade

Les rumeurs concernant l'état de santé de Johnny Hallyday vont bon train, des informations tout sauf officielles que l'icône du rock français met régulièrement à mal. Si le Taulier était si affaibli, où trouverait-il la force de passer ses journées en studio pour enregistrer son nouvel album ? Bien décidé à l'emporter sur le cancer des poumons qu'il combat avec acharnement depuis plusieurs mois, Johnny Hallyday met toutes les chances de son côté.

Invité mercredi 25 octobre de Marc-Olivier Fogiel sur RTL à l'occasion de la sortie de son autobiographie Pas né pour ça, ma vie avec les stars... Johnny, Michel et les autres, aux éditions Plon, Jean-Claude Camus a évoqué le combat du rockeur. L'ancien producteur de Johnny Hallyday a ainsi révélé que le chanteur, sous la surveillance de son ami le professeur David Khayat, médecin et chef du service d'oncologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a changé de traitement. "Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un bon mois. J'ai régulièrement Laeticia au téléphone. Je sais qu'il se bat. Je sais qu'ils ont essayé un nouveau traitement et on croise les doigts pour que ça réussisse parce que c'est quand même notre idole de toujours", a-t-il confié à Marc-Olivier Fogiel. Ce n'est pas la première fois que l'époux de Laeticia Hallyday change de protocole pour maximiser ses chances de succès.

D'abord soumis à des séances de chimiothérapie qu'il a encaissées avec courage et détermination, l'artiste de 74 ans avait changé de traitement au printemps, "d'autres séances de chimio entrecoupées de périodes d'immunothérapie permettant de mobiliser et de renforcer ses défenses immunitaires" avait détaillé VSD au mois d'avril. Un nouveau traitement qui impliquait que la star prenne des médicaments à heure fixe quotidiennement et assiste également à des consultations médicales plusieurs fois par semaine.

Bravo papa

Ce combat face au cancer, Johnny Hallyday ne le livre pas seul. Actuellement en France avec toute sa famille, son épouse Laeticia et leurs deux filles Jade et Joy, le rockeur partage son quotidien entre le studio d'enregistrement et sa maison de Marnes-la-Coquette.

Contrecarrant les rumeurs le disant affaibli en postant un message sur Twitter disant "Studio studio et studio. À bientôt les amis", Johnny Hallyday a eu la surprise, et la fierté, d'en recevoir un de Jade, 13 ans. Des mots qui ne sont pas passés inaperçus et qui ont beaucoup émus. "Bravo mon papa pour ton courage, tu es mon héros sur la terre et je t'aime", lui a-t-elle écrit, sublime déclaration d'amour accompagnée de cinq coeurs.