Johnny Hallyday fait la sérénade à son épouse Laeticia dans une tendre vidéo

Toujours plus fort face à la maladie, Johnny Hallyday a pu compter sur ses nombreux proches au cours des récents jours pour l'épauler dans sa tournée. Son fils David (50 ans) était présent à ses côtés pour fêter son anniversaire le 15 juin dernier, et il a également eu le plaisir de croiser la route de Florent Pagny et de Nikos Aliagas, tous deux venus le saluer dans les coulisses de l'AccorHotels Arena le 25 juin.