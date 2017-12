Johnny Hallyday fusionnel avec Laeticia : Leurs plus belles photos sur Instagram

Plusieurs femmes ont partagé la vie de Johnny Hallyday mais aucune d'entre elles n'a réussi à lui donner autant l'envie d'aimer que sa dernière épouse, Laeticia. D'abord marié à Sylvie Vartan avec qui il a formé un couple emblématique à l'époque des yé-yé, et avec qui il a eu son fils aîné David, puis à Nathalie Baye avec qui il a eu Laura Smet, Johnny Hallyday a fini par trouver la stabilité dont il avait besoin auprès de Laeticia, alors Boudou, qu'il a rencontrée dans un restaurant de Miami et qu'il a épousée en 1996.

À l'époque, rares sont ceux qui auraient parié sur la réussite de leur union, le rockeur et sa pétillante épouse ont prouvé à tous que l'amour n'a pas d'âge. Comblés grâce à l'arrivée de deux adorables filles dans leur vie, Jade et Joy qui les ont rejoints par la voie de l'adoption, les tourtereaux ont connu de nombreux bonheurs mais aussi des épreuves. Cet ultime combat contre la maladie et le cancer du poumon, Johnny et Laeticia Hallyday l'ont malheureusement perdu malgré tous leurs espoirs qu'ils résumaient en quelques lettres "fuckthecancer". Jusqu'à cette nuit du 5 au 6 décembre – date du décès du Taulier à l'âge de 74 ans –, les deux époux ont partagé une complicité hors norme à l'image de leur intense amour. Johnny Hallyday, qui n'avait jamais appris à se montrer tendre avec celle qu'il aime, n'a jamais été aussi explicite qu'avec Laeticia. Le rockeur ne cessait de lui clamer son amour sur Instagram, comme en ce jour de mars dernier où il écrivait : "Merci mon amour pour toutes ces années de bonheurs. 22 ans. Grâce à toi j'ai appris ce qu'était le respect de l'un et de l'autre et j'ai découvert ce qu'était le véritable amour. Je t'aime."