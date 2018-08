Johnny Hallyday jaloux d'Alain Delon : Nathalie Baye raconte...

En 1982, alors qu'elle vient de se séparer de Philippe Léotard après dix ans de relation, Nathalie Baye rencontre le futur père de sa fille Laura, Johnny Hallyday. C'est le coup de foudre. Quelques mois plus tard naît le fruit de leur amour, à la plus grande surprise de ses proches. Mais qu'importe. Avec la naissance de Laura Smet, Nathalie est obligée de ralentir la cadence des tournages, elle qui brille dans le cinéma français - elle vient de s'offrir deux César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sauve qui peut (la vie) (1981) et Une étrange affaire (1982). Elle accepte toutefois de tourner pour Bertrand Blier.

Et cela ne va pas plaire à Johnny Hallyday. En effet, dans ce film intitulé Notre Histoire, Nathalie Baye donne la réplique à un certain Alain Delon, icône, institution, légende, sex-symbol. "Avec le recul, je ne sais pas comment je suis arrivée à faire ce film, raconte Nathalie Baye à Studio, sous les yeux de sa fille. Je me levais aux aurores pour m'occuper de Laura. Et Johnny était tellement agacé que je parte tourner avec Delon que, chaque matin, il me demandait de lui cuisiner un ragoût de mouton !"

Si l'anecdote fait rire aujourd'hui, la jeune maman qu'était Nathalie Baye a encaissé à l'époque. Par amour. "Ça faisait de sacrées journées", assure l'intéressée, qui n'a jamais rechigné à la tâche. Le film, qui raconte comment un garagiste, abordé dans un compartiment de première classe d'un train par une jeune femme désemparée qui s'offre à lui, s'installe dans la vie de celle-ci contre son gré, sortira en 1984. Et s'il participera à offrir un rôle incroyable à Nathalie Baye, il verra surtout Alain Delon remporter le César du meilleur acteur 1985. Cette année-là, Johnny et Nathalie se séparent...