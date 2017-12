Johnny Hallyday, Jeanne Moreau, Jean Rochefort... Ils nous ont quittés en 2017.

La musique électroacoustique, qui a en partie inspiré les musiques électroniques, a perdu l'un de ses pères, le compositeur Pierre Henry.

Ailleurs dans le monde, on a pleuré la chanteuse brésilienne Loalwa Braz, qui chantait La Lambada et a été retrouvée morte dans sa voiture carbonisée, mais aussi Butch Trucks, batteur, et Greg Allman (qui fut le mari de Cher) de The Allman Brothers. Le légendaire Al Jarreau, Joni Sledge, chanteuse du quatuor feminin Sister Sledge (le tube We Are Family), Toby Smith, premier clavier du groupe Jamiroquai, Kevin Garcia, bassiste de Granddady, le rappeur Prodigy, membre fondateur de Mobb Deep, John Blackwell Jr., batteur de Prince durant douze années, les précurseurs du rock'n'roll Fats Domino et Chuck Berry, Walter Becker du duo jazz-rock Steely Dan, Chuck Mosley, chanteur des deux premiers albums de Faith No More et le jeune rappeur Lil Peep, mort d'une overdose à 21 ans, nous ont également quittés.

Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, et Chester Bennington, voix du groupe Linkin Park, se sont tous les deux suicidés. Ils avaient respectivement 52 ans et 41 ans. Notons enfin la douleur des fans d'AC/DC, très touchés par la disparition de George Young, mentor du groupe, et son jeune frère Malcolm Young, guitariste de la formation australo-britannique.

Petit et grand écran

Si Danielle Dairreux nous a quittés tout juste centenaire, Gisèle Casadesus avait 103 ans et était la doyenne des comédiennes françaises. L'immense Emmanuelle Riva d'Hiroshima mon amour et Amour est morte en janvier à 89 ans. Le grand et le petit écran regrettent déjà la douce voix de Claude Rich, l'actrice Éléonore Hirt qui fut aussi la première épouse de Michel Piccoli, les populaires Victor Lanoux et Jean-Marc Thibault, la figure du théâtre lyonnais Isabelle Sadoyan, le comédien Robert Hirsch, lauréat de six Molières et un César, le cinéaste Alain Jessua primé à Cannes et Venise, l'acteur Jacques Penot, le cinéaste Manuel Pradal, le comédien Jean-Claude Bouillon (Les Brigades du tigre), le réalisateur Alain Berbérian (le culte La Cité de la peur avec Les Nuls), Édouard Valette des Mystères de l'amour et enfin la productrice Michelle de Broca.

La famille James Bond pleure Roger Moore qui a interprété le célèbre agent secret dans sept de ses aventures ainsi que deux de ses Bond girls : Molly Peters (Opération Tonnerre) et Karin Dor (On ne vit que deux fois).