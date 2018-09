Johnny Hallyday, l'album inédit : Laura Smet en colère ? Elle répond fermement

Devant la justice, David Hallyday et Laura Smet ont obtenu le gel des biens et des revenus français de leur père mais aucun droit de regard sur son dernier album. Warner Music France vient d'annoncer la sortie le 19 octobre 2018 du 51e album studio de Johnny Hallyday, réalisé par son complice Maxim Nucci. Un album composé de dix chansons réunies sous le titre Mon pays c'est l'amour. Ce vendredi 7 septembre, France Info TV publie un article sur son site expliquant qu'il ne s'agit pas du titre choisi par le rockeur, "selon l'entourage de Laura Smet"... La fille aînée de Johnny n'est semble-t-il pas de cet avis.

France Info TV affirme que selon Laura Smet, Johnny Hallyday souhaitait intituler son album Made in Rock'n'Roll. Nos confrères ajoutent : "La fille du chanteur déplore un 'rapt sur le sens' dans le choix de ce titre pour le disque. Selon elle, il serait en décalage avec un album sombre et avec la vie de rockeur de son père. Laura Smet le vit comme une 'trahison artistique complète' et y voit la main de Laeticia Hallyday." Laura Smet a réagi fermement. Sur Instagram, elle a posté en story une photo de l'article barré d'un énorme "Fake News" en lettres capitales rouges.

Pour autant, peut-on en déduire que l'actrice et jeune réalisatrice – dont le premier court a été présenté au Festival du film francophone d'Angoulême – soutient ce projet ? Qui d'autre que Laura peut répondre à cette question ? France Info TV maintient sa version pour le moment.

Invité hier au micro de RTL Soir, l'ancien producteur de Johnny Hallyday et son ami Jean-Claude Camus n'a pas tari d'éloges sur ce disque : "Il est sublime. Johnny a une voix absolument extraordinaire. C'est formidable. Cet album va rester." Camus y entend "un message d'amour à Laeticia". "C'est une bombe. Il va tout balayer. Il est plein de messages."

C'est Laeticia Hallyday en personne qui devra sublimer cet album dans les médias.