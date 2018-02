Johnny Hallyday : L'hommage de ses musiciens, Slimane, Pagny aux Victoires 2018

Après l'hommage populaire à Paris, place à l'hommage du monde de la musique... Vendredi 9 février, lors de la 33e édition des Victoires de la musique, un bel hommage a été rendu au regretté Johnny Hallyday, mort le 5 décembre dernier des suites d'un cancer.

Pour lancer cette cérémonie, les toutes premières notes furent celles de Toute la musique que j'aime, jaillissant des instruments des musiciens de l'idole des jeunes, dont son guitariste Yarol Poupaud, un des artisans de son album posthume attendu cette année. L'orchestre était lui mené par l'incontournable Yvan Cassar. On a aussi pu compter sur le chanteur de The Voice, Slimane, et son ancien parrain de l'émission, Florent Pagny. Ces derniers, qui ont participé à l'album hommage à la star paru en novembre, ont rejoints les musiciens pour reprendre Requiem pour un fou.

L'hommage à Johnny Hallyday a aussi été illustré sur le grand écran de la scène, sur lequel sont apparues des images d'archives du rockeur, notamment ses différentes participations aux Victoires de la musique. La salle a fait une standing ovation au défunt chanteur, dont Sting, président de cette 33e édition, n'avait pas manqué de rappeler qu'il s'agissait d'une "légende".

Thomas Montet