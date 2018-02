Johnny Hallyday : L'hommage ému de son ami et guitariste Yarol Poupaud

Les proches de Johnny Hallyday n'ont pas fini de lui adresser des messages émus sur les réseaux sociaux. Deux mois après la mort du rockeur, disparu le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans après une courageuse bataille contre le cancer, son ami de longue date Yarol Poupaud s'est emparé de son compte Instagram pour lui rendre hommage.

Dimanche 11 février 2018, le musicien de 49 ans a choisi de partager un cliché en noir et blanc où il apparaît au côté de son mentor. Parés de lunettes de soleil, Johnny Hallyday et Yarol Poupaud prennent la pose dans une ambiance décontractée. "Miss you boss ...", a simplement commenté en légende le compagnon de Caroline de Maigret.

Depuis sa disparition, Johnny Hallyday a laissé un vide immense dans le coeur de ses proches qui sont plus que jamais déterminés à exaucer l'une de ses dernières volontés, celle de finir son album posthume. Yarol Poupaud, qui était le guitariste et le directeur musical du rockeur depuis 2011, a repris le chemin des studios à Los Angeles au côté de Maxim Nucci (alias Yodelice) et Laeticia Hallyday. L'opus, qui devrait arriver dans les bacs d'ici à quelques mois, s'annonce d'ores et déjà comme l'une des grosses ventes de l'année 2018, alors même que Laura Smet et David Hallyday, tous deux déshérités, ont annoncé lundi 12 février 2018 qu'ils avaient choisi de se battre pour le testament de leur père.