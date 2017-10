Johnny Hallyday, Laeticia et les filles : Zombies terrifiants pour Halloween

Dimanche 29 octobre, le couple recevait dans sa belle maison quelques amis à l'occasion d'un double anniversaire : celui de Sylviane, la nounou des filles, et du vieux complice de Johnny, son ancien producteur désormais directeur de théâtre Jean-Claude Camus. Ce dernier, qui a accompagné Johnny dans ses paris les plus fous, comme ses premiers concerts au Stade de France, a soufflé ses 79 bougies. Camus a publié il y a quelques jours son autobiographie Pas né pour ça, ma vie avec les stars... (éditions Plon, disponible depuis le 26 octobre). Durant la promotion, il a tordu le cou à toutes les rumeurs autour de son vieil ami, déclarant par exemple dans Quotidien : "Les rumeurs, il ne faut pas les entendre. Johnny ne s'en est pas caché, il a une maladie. Il se bat, il se soigne et, franchement, je veux qu'il réussisse. (...) C'est un gagnant de toute façon. Il a toujours gagné. Je suis certain qu'il va s'en sortir. Laeticia s'en occupe d'une façon absolument merveilleuse. Qu'on arrête avec les rumeurs. Il est chez lui, à Marnes-la-Coquette. Il se soigne et il va gagner."